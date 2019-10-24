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Саммит Россия – Африка
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Путин считает, что сокращение военных расходов должно быть предметом особого обсуждения

Президент России назвал "непосильной нагрузкой" то, что многие страны Африки тратят от 18% до 32% ВВП на решение вопросов безопасности

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым продолжать обсуждение сокращения военных расходов в национальных бюджетах. Такое мнение он высказал, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби Итно на саммите Россия - Африка.

"Мы тратим на нужды Министерства обороны менее трех процентов [ВВП] и имеется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов, - сказал российский лидер. - Поэтому, конечно, сокращение военного бремени - это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее".

"Что меня удивило в вашем выступлении, это то, что вы сказали, что многие страны Африки тратят от 18% до 32% [ВВП] на решение вопросов безопасности. Это, конечно, непосильная нагрузка", - подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что борьба с терроризмом и организованной преступностью чрезвычайно важны. Российский лидер поделился примером РФ, "которая при относительно невысоких расходах на армию, благополучно решает эти вопросы". "Ни для кого не секрет, и мы этим гордимся, сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности, что самое главное, эффективная современная армия", - рассказал Путин, оговорившись, что еще многое предстоит сделать. "Но мы тратим на нужды Министерства обороны менее трех процентов [ВВП]", - еще раз подчеркнул он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичДеби Итно, ИдриссЧадРоссияСаммит Россия – Африка
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