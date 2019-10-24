Ввоз зарубежных авто на Сахалин вырос на 35% за девять месяцев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Ввоз иностранных автомобилей в Сахалинскую область за первые девять месяцев 2019 года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 1,5 тыс. машин. Сотрудники таможни региона объясняют такой рост опасениями людей по поводу возможного ввода поправок в техрегламент таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", сообщила в четверг журналистам заместитель начальника Сахалинской таможни Ирина Колоскова.

Планируется, что с 1 июля 2020 года все иностранные легковые автомобили по новым правилам должны будут проходить индивидуальную сертификацию для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в аккредитованных испытательных лабораториях. Это может повлечь дополнительные затраты для граждан. Будет полностью запрещен ввоз автомобилей с количеством посадочных мест больше восьми, спецтехники, самосвалов, грузовиков с манипуляторами, рефрижераторов, автобусов категорий М2 и М3.

"Легковых автомобилей ввезено на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Связано это с тем, что ожидается вступление в силу поправок в технических регламент", - сказала Колоскова.

Она отметила, что изначально поправки в техрегламент планировалось ввести с 1 июля этого года. В связи с этим особенный рост ввоза автомобилей на территорию региона наблюдался до этой даты. О том, почему введение новых правил решили отсрочить, она не уточнила.

По словам Колосковой, несмотря на то, что поправки в техрегламент еще не вступили в законную силу, люди заранее решили избежать дополнительных затрат. В этом году в регион были ввезены 1 тыс. 556 иностранных автомобилей, большинство из которых были куплены в Японии. В прошлом году сахалинцы ввезли на острова более 1 тыс. автомобилей иностранного происхождения.