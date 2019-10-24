ФТС до конца года проведет свой опрос бизнеса по методике Doing Business

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России (ФТС) до конца 2019 года проведет свой опрос бизнеса по вопросам работы таможни по методике рейтинга Doing Business. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов.

В этом году Россия заняла 99-е место в рейтинге Doing Business по направлению "международная торговля". ФТС не согласна с таким результатом, отметил он.

"Мы договорились с бизнесом, что мы сделаем независимый опрос бизнеса по методике Doing Business, не силами Всемирного банка, а с бизнесом, независимый. Посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Давыдов.

Он уточнил, что опрос будет проведет деловой "большой четверкой" ("Деловая Россия", "Опора России", РСПП, ТПП) до конца текущего года. ФТС будут доступны только данные по итогам опроса.

"Который год не удается нам никак наших партнеров в Вашингтоне убедить, чтобы они учитывали реальные сроки оформления, которые фиксируются нашими программными средствами", - сообщил первый замглавы ФТС.

По словам Давыдова, ФТС РФ предоставила Всемирному банку подробное описание реформ, проведенных российской таможней, однако, ВБ не стал их учитывать при подсчете результата.

"Они, к сожалению, не учли ни реформы, ни то, что еще полтора года назад отменен приказ Минтранса о том, что контейнер должен за 48 часов доставляться в порт. Он отменен, они тем не менее учитывают. Это вот в этих 66 часах (времени прохождения таможенных процедур по данным ВБ - прим. ТАСС) сидит", - объяснил Давыдов.

Рейтинг

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на 3 ступени ниже - 31-е место из 190.

В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России. Так, было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, в том числе за счет создания специализированных отделов по подключению по принципу "единого окна". Также РФ усилила защиту миноритарных инвесторов, потребовав большей корпоративной прозрачности, и упростила налоговые условия за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость. Позитивное влияние на упрощение налогового учета оказало и дальнейшее совершенствование программного обеспечения предприятий 1C, считает Всемирный банк.