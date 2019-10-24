Матвиенко предлагает ввести рейтинг добросовестных поставщиков в сфере госзакупок

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым ввести в России рейтинг добросовестных поставщиков для повышения уровня конкуренции при государственных закупках.

"Необходимо также рассмотреть вопрос об упрощении и сокращении сроков закупочных процедур в сфере строительства и капитального ремонта. Им отведена важная роль в реализации национальных проектов. Кроме того считаю, что повышению уровня конкуренции в закупках может способствовать введение рейтинга добросовестных поставщиков", - сказала Матвиенко в четверг на парламентских слушаниях в Совфеде.

По мнению спикера, действующая линейка механизмов определения поставщиков при проведении госзакупок перегружена, часть из них уже утратили свою привлекательность. "В связи с этим предлагается поддержать инициативу нашего профильного комитета по сокращению количества способов закупок в рамках 44-го федерального закона (о госзакупках)", - подчеркнула Матвиенко.

Нормативные акты по контрактной системе госзакупок

Матвиенко также предлагает провести полную ревизию нормативных актов по контрактной системе в сфере государственных закупок, так как считает законодательство в этой сфере перегруженным и нестабильным.

"С момента принятия 44-го федерального закона [о контрактной системе в сфере госзакупок] в его текст 60 раз вносились разного рода изменения. Дополнительно действует более 130 подзаконных актов. Как говорят специалисты, нормативное поле контрактной системы уже напоминает минное поле. Считаю, что настало время провести серьезную ревизию нормативных актов в этой сфере", - сказала Матвиенко в четверг на парламентских слушаниях, посвященных совершенствованию системы государственных и муниципальных закупок.

По ее мнению, все значимые вопросы должны быть прописаны в законе, лишь технические моменты могут регулироваться нормативными актами.

Матвиенко подчеркнула, что через систему государственных и муниципальных закупок распределяются значительные финансовые ресурсы. "Только в прошлом году суммарный объем контрактов составил около семи триллионов рублей. Вдумайтесь в эту цифру. А с учетом корпоративных закупок сумма превышает 30 трлн рублей, то есть почти треть ВВП страны. И хотя за последние годы проделана очень большая работа по совершенствованию контрактной системы, но надо откровенно признать, что действующую сегодня систему закупок по-прежнему трудно назвать эффективной", - сказала она.

Также Матвиенко констатировала, что "задача повышения эффективности контрактной системы на фоне яростной борьбы с коррупцией ушла на второй план". "Безусловно, борьба с коррупцией - это исключительно важная государственная задача. Но нельзя допускать, чтобы такие благие намерения приводили к пробуксовке всей системы закупок", - отметила спикер СФ.