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Саммит Россия – Африка

Путин предложил Египту и Эфиопии содействие России в решении проблемы с плотиной

Отношения между Каиром и Аддис-Абебой переживают кризис из-за возведения Эфиопией высотной плотины

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать Египту и Эфиопии содействие в решении проблемы, связанной с плотиной "Возрождение". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, эта тема затрагивалась в среду на встречах Путина с лидерами обеих стран. "Отмечалось в ходе этих бесед, что нынешний саммит - прекрасная возможность для того, чтобы президенты провели отдельную встречу и напрямую обсудили те озабоченности, которые возникают", - сказал представитель Кремля.

"Президент Путин также говорил о возможности России оказать содействие в случае, если это содействие будет востребовано сторонами в урегулировании тех обеспокоенностей, которые есть", - добавил Песков.

Отношения между Каиром и Аддис-Абебой переживают серьезный кризис из-за возведения Эфиопией высотной плотины. В частности, страны не могут договориться о сроках и объемах заполнения резервуаров плотины - Аддис-Абеба отклоняет египетский план, считая его потенциальным нарушением своего суверенитета.

Египет настаивает на том, чтобы объем поступления воды был сохранен на уровне 40 млрд куб.м, однако Эфиопия заявляет о максимально допустимой цифре в 31 млрд куб.м, что для арабской республики "ниже критического уровня".

По подсчетам экспертов, в случае сокращения египетской квоты вод Нила ниже допустимого для него уровня страна лишится 1,5 млн рабочих мест, ежегодные потери в производстве электричества составят $285 млн, сельскому хозяйству будет нанесен ущерб в размере $1,4 млрд, и государство будет вынуждено тратить свыше $500 млн на импорт продуктов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЭфиопияЕгипетРоссияСаммит Россия – Африка
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