Госдума закрепила сокращенный рабочий день для жительниц сельской местности

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс РФ о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно законопроекту, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.

Данная льгота до сих пор регламентируется постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием "женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда", подчеркивал ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин. При этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе, заверил он.

Законопроектом также гарантируется право женщин в сельской местности на повышенную оплату в случае, если по условиям труда рабочий день разделен на части.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Володиным в апреле текущего года. Кабмин РФ поддержал инициативу.