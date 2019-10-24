Moody's оценивает вклад нацпроектов в рост ВВП России составит до 0,5 п.п.

ТАСС, 24 октября. Вклад нацпроектов в темпы роста ВВП России в долгосрочной перспективе составит до 0,5 процентного пункта, сообщил вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу РФ международного рейтингового агентства Moody's Эван Волманн.

"Воздействие национальных проектов, которое они могут дать на потенциальный уровень роста - до 0,5 [процентного пункта] в долгосрочном потенциале", - сказал он.

Волманн отметил, что достичь целей правительства по росту российской экономики на 3% в год и поддерживать этот показатель в среднесрочной перспективе будет достаточно сложно. При этом в краткосрочной перспективе добиться успеха на определенных направлениях удастся, добавил он.