Ростех представил прототип облегченного планшета

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил прототип разработанного им отечественного облегченного планшета, сообщила пресс-служба концерна. Планшет относится к классу облегченных доверенных планшетов весом до 1 кг, основными его заказчиками могут стать силовые структуры, нефтегазовая, энергетическая и транспортная отрасли, рассчитывает компания.

"Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2019" новую разработку - прототип отечественного планшета на базе микропроцессора Эльбрус-1С +", - говорится в сообщении.

"Представленный прототип планшета - первая модель, подходящая по своим характеристикам для применения на гражданском рынке: в делопроизводстве, решении повседневных задач руководителей, в медицине и образовании. Также представленное изделие должно обеспечить выполнение основных функций планшетов на современном уровне там, где требуется особо высокий уровень информационной безопасности", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Автоматики" Владимира Кабанова.

В процессоре имеется интегрированное графическое 3D-ядро, в сам прототип встроены беспроводные интерфейсы и приёмник GPS/Глонасс. Концерн отмечает, что продолжает работать над совершенствованием прототипа планшета.