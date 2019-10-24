Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпромторг разработал поправки о контрольных закупках на АЗС в режиме тайного покупателя

Ведомство также в ближайшее время направит Минюсту предложения о включении положений об оборотных штрафах за недолив топлива в новый Кодекс об административных нарушениях

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал поправки в законодательство, предполагающие возможность контрольных закупок топлива на АЗС в режиме тайного покупателя со стороны надзорных ведомств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В настоящее время документ находится на согласовании в ведомствах.

"Минпромторгом совместно с Росстандартом подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в закон "Об обеспечении единства измерений" и закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля" в части введения дополнительного основания для проведения внеплановой проверки и введения контрольной закупки при осуществлении федерального государственного метрологического надзора", - сообщили в министерстве.

Кроме того, Минпромторг в ближайшее время направит Минюсту предложения о включении положений об оборотных штрафах за недолив топлива в новый Кодекс об административных нарушениях. Эти поправки были в мае внесены в правительство, однако документ был возвращен аппаратом правительства в связи с началом подготовки проекта нового кодекса. Как ожидается, новый КоАП может быть принят в следующем году, а вступить в силу - с 1 января 2021 года.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что штраф за недолив топлива может составить 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.

"В настоящее время Минпромторг готовит к направлению в Минюст предложения о необходимости учесть положения данного проекта федерального закона при разработке нового кодекса РФ об административных правонарушениях в рамках проводимой Минюстом работы по оценке необходимости включения соответствующих положений в новый КоАП", - уточнила пресс-служба Минпромторга.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В России может появиться сервис по поощрению водителей за безопасную езду
Представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев сообщил, что сервис "умного страхования" может заработать в 2021 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС