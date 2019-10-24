Минпромторг разработал поправки о контрольных закупках на АЗС в режиме тайного покупателя

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал поправки в законодательство, предполагающие возможность контрольных закупок топлива на АЗС в режиме тайного покупателя со стороны надзорных ведомств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В настоящее время документ находится на согласовании в ведомствах.

"Минпромторгом совместно с Росстандартом подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в закон "Об обеспечении единства измерений" и закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля" в части введения дополнительного основания для проведения внеплановой проверки и введения контрольной закупки при осуществлении федерального государственного метрологического надзора", - сообщили в министерстве.

Кроме того, Минпромторг в ближайшее время направит Минюсту предложения о включении положений об оборотных штрафах за недолив топлива в новый Кодекс об административных нарушениях. Эти поправки были в мае внесены в правительство, однако документ был возвращен аппаратом правительства в связи с началом подготовки проекта нового кодекса. Как ожидается, новый КоАП может быть принят в следующем году, а вступить в силу - с 1 января 2021 года.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что штраф за недолив топлива может составить 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.

"В настоящее время Минпромторг готовит к направлению в Минюст предложения о необходимости учесть положения данного проекта федерального закона при разработке нового кодекса РФ об административных правонарушениях в рамках проводимой Минюстом работы по оценке необходимости включения соответствующих положений в новый КоАП", - уточнила пресс-служба Минпромторга.