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Кабмин Украины выполнил еще одно условие ЕС для подписания контракта на транзит газа

Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами "Магистральных газопроводов Украины" Министерству финансов страны

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины реализовал еще один этап отделения газотранспортной системы Украины от компании "Нафтогаз", что является требованием европейских партнеров и рассматривается как предпосылка для подписания транзитного контракта. Об этом сообщил в четверг председатель магистральных газопроводов Александр Лисниченко.

"Шаг за шагом выполняем Дорожную карту по отделению транспортной функции (анбандлингу). Управление корпоративными правами акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" передано от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в Министерство финансов Украины. Это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения", - написал он на своей странице в Facebook.

Украинское правительство 18 сентября этого года представило план отделение ГТС от "Нафтогаза". Новым оператором станет компания "Оператор газотранспортной системы Украины", которая в свою очередь будет передана в собственность акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". Планируется, что государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Этот процесс является одним из требований ЕС к Украине и рассматривается как предпосылка для заключения нового транзитного контракта. Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович также отметил, что на консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера". По словам последнего, следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина пройдет 28 октября.

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