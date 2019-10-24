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Саммит Россия – Африка

Путин уверен, что ЕАЭС внимательно отнесется к предложению о ЗСТ с Маврикием

Об этом российский лидер заявил на заседании саммита Россия - Африка

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) серьезно рассмотрит предложение исполняющего обязанности президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури создать зону свободной торговли между ЕАЭС и Маврикием.

"Уверен, что Евразийская экономическая комиссия нашего Союза, Евразийского экономического союза, внимательно отнесется к вашему предложению проработать создание зоны свободной торговли с Маврикием", - заявил Путин на заседании саммита Россия - Африка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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