Путин уверен, что ЕАЭС внимательно отнесется к предложению о ЗСТ с Маврикием

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) серьезно рассмотрит предложение исполняющего обязанности президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури создать зону свободной торговли между ЕАЭС и Маврикием.
"Уверен, что Евразийская экономическая комиссия нашего Союза, Евразийского экономического союза, внимательно отнесется к вашему предложению проработать создание зоны свободной торговли с Маврикием", - заявил Путин на заседании саммита Россия - Африка.