Российские технологические компании весной представят свои проекты Всемирному банку

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Всемирный банк пригласил российский бизнес для презентации своих стартапов, что позволит усилить вовлечение банка в российские проекты. Об этом сообщил исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, выступая на панельной дискуссии экономического форума Россия - Африка.

По его словам, такая договоренность достигнута между главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и управляющим ВБ Дэвидом Малпассом во время визита российского министра в Вашингтон на прошлой неделе.

"Договорились больше вовлекать российский бизнес в проекты по линии Всемирного банка. Планируем весной, во время заседания управляющих органов банка провести круглый стол, привезти туда российские компании, которые предложат свои наработки в разных областях, включая финтех, энергетику, здравоохранение и другие", - сказал Маршавин.

Всемирный банк опубликовал сегодня ежегодный рейтинг Doing Business, в котором Россия за год поднялась на три ступени и заняла 28-е место среди 190 стран. В прошлогоднем рейтинге Россия находилась на 31-й позиции.