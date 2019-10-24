Россия предложила Всемирному банку усовершенствовать рейтинг Doing Business

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Место России в рейтинге Doing Business Всемирного банка потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучаются. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин.

"Наше место [в рейтинге] потенциально выше, потому что банк пока не во всех областях учитывает реформы. Мы дали в этом году предложения по совершенствованию методики рейтинга, банк их изучает", - сказал он в беседе с ТАСС. Предложения подготовило Минэкономразвития, пояснил он.

"Руководство банка благодарно нам за предложения по улучшению методик сбора информации и само признает необходимость изменений. В следующем году в рейтинг добавятся новые показатели", - сообщил он.

Всемирный банк опубликовал сегодня ежегодный рейтинг Doing Business, в котором Россия за год поднялась на три ступени и заняла 28-е место среди 190 стран. В прошлогоднем рейтинге Россия находилась на 31-й позиции.

Маршавин уверен, что благодаря "регуляторной гильотине", Россия продолжит продвигаться выше по рейтингу. Он уверен, что продвижение в том числе стало возможным благодаря тому, что "команда Минэкономразвития совместно с другими ведомствами и компаниями активно взаимодействуют с Всемирным банком".