Госдума приняла в I чтении повышение МРОТ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.

Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11280 рублей. По оценке Минтруда, повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых занята в государственных и муниципальных учреждениях.

"Проектом федерального закона предлагается с 1 января 2020 года установить МРОТ в сумме 12130 рублей в месяц, - сказал на заседании замглавы Минтруда Всеволод Вуколов. - Повышение МРОТ в 2020 году составит 850 рублей, рост на 7,5%".

При этом с учетом применения сверх МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате МРОТ вырастет от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе, добавил он.

Объем расходов бюджетной системы на реализацию документа в 2020 году составит 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд будет выделено из федерального бюджета.