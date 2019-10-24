"Роснефть" завершила перевод экспортных контрактов в евро

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" завершила перевод всех взаиморасчетов на экспорт нефти из долларов в евро. Об этом на XII Евразийском экономическом форуме сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы не просто начали работу, мы уже ее завершили. Все наши экспортные контракты уже реализуются в евро", - сказал он.

Сечин также отметил, что китайский юань имеет больше всего шансов, чтобы стать мировой резервной валютой. "Я думаю, что больше всего шансов на использование в качестве резервной валюты будет у юаня из-за роста экономики Китая", - добавил он.

По его словам, сейчас доля доллара в мировой торговле превышает 60%, а в торговле нефтью и нефтепродуктами - 90%.

"Однако обращаясь к не столь отдаленной истории, мы видим, что финансовому монополизму можно и нужно противостоять, - сказал он. - Поэтому уже через десять лет мы можем увидеть совсем иную картину - с ростом роли китайской экономики доля юаня может вырасти с текущих 2-5% до более существенных величин".

Сечин подчеркнул, что увеличение влияния США на функционирование европейской банковской системы приводит не только к снижению ее эффективности, но и к потере возможности становления евро как мировой резервной валюты.