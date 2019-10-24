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Саммит Россия – Африка

Египет и Эфиопия договорились о возобновлении работы технической комиссии по плотине

Техническая комиссия займется выработкой окончательной концепции по правилам заполнения водохранилища и эксплуатации плотины

КАИР, 24 октября. /ТАСС/. Египет и Эфиопия договорились о немедленном возобновлении работы технической комиссии по проблемной плотине "Возрождение", которую возводит Аддис-Абеба. Об этом сообщила президентская канцелярия по итогам переговоров в Сочи президента арабской республики Абдель Фаттаха ас-Сиси и премьер-министра Абия Ахмеда.

Встреча, нацеленная на выход из сложившегося тупика, прошла в четверг на полях саммита Россия - Африка.

"Техническая комиссия будет стремиться выработать окончательную концепцию по правилам заполнения водохранилища и эксплуатации плотины", - говорится в обнародованном заявлении канцелярии египетского лидера.

Теги
ЭфиопияЕгипетСаммит Россия – Африка
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