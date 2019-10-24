В Испании начали расследование по новому иску против Михаила Фридмана

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Судья Национальной судебной коллегии Испании начал расследование по иску против предпринимателя Михаила Фридмана и компании Letterone в связи с покупкой ретейлера Dia. Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении органа.

Решение о начале расследования было принято после того, как Верховный суд Испании передал данное дело на рассмотрение судебной коллегии, которая теперь, согласно необходимой процедуре, должна провести формальное установление личностей истцов. Кроме того, Фридман и Letterone будут уведомлены о начале расследования.

Как передавало агентство Europa Press, судебные власти выясняют, мог ли Фридман спровоцировать падение акций Dia для последующего приобретения ретейлера.

21 октября Фридман давал показания в испанском суде по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. Как передавала газета El Pais, прокуратура считает, что предприниматель мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения испанской компании, чтобы затем приобрести ее по цене, которая являлась значительно ниже рыночной. В конечном счете Фридман не покупал предприятие, также нет сведений о том, делал ли он предложение о приобретении. Сам бизнесмен отрицал все обвинения.