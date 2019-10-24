Сечин: рост экспорта нефти из США сопровождают диспропорциональные парниковые выбросы

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил диспропорциональный рост парниковых выбросов, сопровождающий наращивание темпов добычи нефти в США, и предложил включить в условия поставки обязательства по утилизации попутного газа.

"Молекулы американской свободы", то есть появление новых объемов американских углеводородов на рынке, сопровождается диспропорциональным ростом парниковых выбросов. Возможно, для соответствия принципам экологической ответственности логичным шагом стало бы включение в условия поставки обязательств по утилизации попутного газа", - сказал он на XII Евразийском экономическом форуме.

По словам Сечина, в Пермском сланцевом бассейне (Permian basin, США, штат Техас) в январе - сентябре 2019 года объемы сжигания попутного газа выросли более чем в 20 раз по сравнению с 2011 годом. В бассейне Баккен (Bakken) - третьем по объемам добычи сланцевой нефти бассейне после Пермского бассейна и Игл Форда (Eagle Ford) - сжигается 23% добываемого газа, что в два раза выше уровня, разрешенного нормативными актами (данные Rystad).

"Не последнюю роль в "сланцевой революции" играет также экологический нигилизм администрации США, которая отказывается от участия в глобальных "зеленых" инициативах", - отметил глава "Роснефти".

Сечин подчеркнул, что американский регулятор фактически игнорирует резкий рост объема выбросов от сжигания попутного газа.

"Одновременно происходит изменение структуры добычи углеводородов, прежде всего, в Пермском бассейне, связанное с увеличением добычи попутного газа и его сжиганием из-за инфраструктурных ограничений для его поставки на рынок", - добавил он.

По словам Сечина, хотя сланцевые компании за счет технологий смогли повысить эффективность бурения (коммерческая скорость), процесс бурения и подготовки к добыче в последние годы усложнился. "Если несколько лет назад сланцевая скважина начинала давать отдачу через два-три месяца после начала бурения, то сейчас - только через пять-шесть месяцев (увеличилась протяженность горизонтальных участков скважин и длительность операций гидроразрыва, что приводит к увеличению сроков бурения)", - пояснил он.

В результате рост добычи замедляется и в этом году может составить 1,1 млн баррелей в сутки - на 30% меньше 2018 года. Далее, по ряду оценок, прирост добычи может упасть почти до нуля вследствие снижения прироста производительности, указал глава "Роснефти".

"Регулировать объемы сланцевой добычи в зависимости от конъюнктуры рынка становится все сложнее. Таким образом, способность сланцевой добычи быть балансирующим фактором, который позволяет быстро нарастить добычу в период дефицита, сильно преувеличена", - отметил Сечин.