Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Ставка по депозитам сохранена на уровне 0,5%

ТАСС, 24 октября. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, говорится в сообщении регулятора.

При этом ставка по депозитам сохранена на уровне - 0,5%. Предельная ставка по кредитам осталась на уровне 0,25%.

Отмечается, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на нынешнем или более низком уровне, пока Совет управляющих не увидит, что прогноз инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2%.

Ранее регулятор объявил, что с 1 ноября возобновляет программу скупки облигаций на €20 млрд в месяц для стимулирования экономики еврозоны.

Реклама на ТАСС
В России может появиться сервис по поощрению водителей за безопасную езду
Представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев сообщил, что сервис "умного страхования" может заработать в 2021 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС