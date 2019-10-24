ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

ТАСС, 24 октября. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, говорится в сообщении регулятора.

При этом ставка по депозитам сохранена на уровне - 0,5%. Предельная ставка по кредитам осталась на уровне 0,25%.

Отмечается, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на нынешнем или более низком уровне, пока Совет управляющих не увидит, что прогноз инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2%.

Ранее регулятор объявил, что с 1 ноября возобновляет программу скупки облигаций на €20 млрд в месяц для стимулирования экономики еврозоны.