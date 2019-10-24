Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2021 года включительно.

"Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также отмечается, что учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем прав застрахованных лиц ввиду сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16%.