Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

Отчисления в накопительную часть с 2014 года направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

На эту тему
Выпуск 13: Как жить на пенсии?

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2021 года включительно.

"Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также отмечается, что учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем прав застрахованных лиц ввиду сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Сумма подписанных на форуме Россия - Африка контрактов составила более 800 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС