В России может появиться сервис по поощрению водителей за безопасную езду

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сервис "умного страхования" с возможностью поощрения водителей за безопасную езду может заработать на платформе "Автодата" в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов предложил разработать систему поощрений для стимулирования водителей к аккуратной езде. По его словам, инициатива может быть реализована с помощью сквозного мониторинга движения транспортного средства. Предполагается, что за правильное поведение на дороге водители смогут получить дополнительные бонусы, которыми можно было бы в том числе оплачивать штрафы.

"Данную инициативу можно реализовать в рамках создания телематической платформы "Автодата", разработка которой ведется уже несколько месяцев по поручению президента РФ, - сказал Федосеев. - Мы рассчитываем, что количества данных, которые будет агрегировать платформа, будет достаточно для создания новых сервисов, одним из которых может стать умное страхование с возможностью поощрения водителей за аккуратную езду. Данная идея не витает в воздухе, а уже реализуется. Заработать такой сервис может в 2021 году".

НТИ "Автонет"

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из одиннадцати направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа. Организация является ведущим участником проекта по созданию телематической платформы "Автодата".

Проект сбора автомобильных данных

В России официально запущен проект платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных. Проект реализуется в целях формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.

Используя этот ресурс, отечественные компании смогут создавать конкурентоспособные на мировом рынке продукты и услуги, приложения для пользователей автомобильного транспорта, для городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний, и других пользователей, качество которых будет существенно выше конкурирующих зарубежных решений. Предполагается, что к 2025 году платформа соберет миллионы гигабайт данных.