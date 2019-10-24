Сумма подписанных на форуме Россия - Африка контрактов составила более 800 млрд рублей

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Общая сумма подписанных на форуме Россия - Африка контрактов, соглашений и меморандумов на данный момент составляет более 800 млрд рублей. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам экономического форума.

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Он отметил, что это не окончательная сумма.

"Общая сумма только тех (документов), о которых нам известно на сегодняшнюю минуту, составляет более 800 млрд рублей", - сказал он, добавив, что всего было подписано свыше 50 соглашений.

В форуме приняли участие более 40 глав государств, более 120 иностранных министров.

"На форуме были представители делегации Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии, Канады. В общей сложности свыше 6 тыс. участников собрал экономически форум Россия - Африка, более 1,9 тыс. представителей иностранных официальных делегаций, 1,4 тыс. - российского официального бизнеса", - отметил Кобяков.

Он также добавил, что следующий аналогичный форум состоится "в интервале 2,5-3 лет". Прообразом проведения форума стали ежегодные сессии Россия - Африка на Петербургском экономическом форуме, добавил советник президента России.

"Через 2,5-3 года мы ожидаем возвращения к мероприятиям в том же формате, в котором мы их проводили сейчас", - сказал Кобяков.

"Надо отметить, что, Международное агентство суверенного развития, подписав соглашения со странами на сумму более $2,5 млрд по итогам форума, стало консультантом правительств Республики Нигер, Гвинеи, Демократической Республики Конго. Финансовым консультантом выступит наше российское международное агентство", - заключил он.