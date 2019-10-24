Урожай зерна в Ростовской области в 2019 году вырос на 8%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Аграрии Ростовской области, которая является одним из ведущих производителей зерна в России, в 2019 году собрали более чем 12 млн т зерна, сообщил в четверг губернатор региона Василий Голубев на своей странице в Instagram.

В 2018 году аграрии региона увеличили сбор зерна на 7%, собрав 11,1 млн т.

"Ростовская область собрала в этом году урожай в [размере] более чем 12 млн т - на 900 тыс. т больше, чем в минувшем году, 90% зерна продовольственного качества. Область обеспечивает свою продовольственную безопасность, а также продовольственную безопасность всей страны", - написал он. Таким образом, урожай зерновых в Ростовской области в 2019 году увеличился примерно на 8%.

"Кроме того, Донской край лидирует в России по агроэкспорту: в прошлом году поставили [на экспорт] сельхозпродукции на $5,4 млрд", - добавил Голубев.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 9 октября сообщал, что в 2019 году сбор зерна в России может составить 120 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,2 млн т, в том числе 72,1 млн т пшеницы.