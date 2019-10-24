Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Урожай зерна в Ростовской области в 2019 году вырос на 8%

Его общий объем составил 12 млн т

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Аграрии Ростовской области, которая является одним из ведущих производителей зерна в России, в 2019 году собрали более чем 12 млн т зерна, сообщил в четверг губернатор региона Василий Голубев на своей странице в Instagram.

В 2018 году аграрии региона увеличили сбор зерна на 7%, собрав 11,1 млн т.

"Ростовская область собрала в этом году урожай в [размере] более чем 12 млн т - на 900 тыс. т больше, чем в минувшем году, 90% зерна продовольственного качества. Область обеспечивает свою продовольственную безопасность, а также продовольственную безопасность всей страны", - написал он. Таким образом, урожай зерновых в Ростовской области в 2019 году увеличился примерно на 8%.

"Кроме того, Донской край лидирует в России по агроэкспорту: в прошлом году поставили [на экспорт] сельхозпродукции на $5,4 млрд", - добавил Голубев.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 9 октября сообщал, что в 2019 году сбор зерна в России может составить 120 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,2 млн т, в том числе 72,1 млн т пшеницы.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Акции "Лукойла" и "Норникеля" на Мосбирже обновили исторические максимумы
Цена акций "Лукойла" достигала 6 156 руб., стоимость ценных бумаг "Норильского никеля" достигали в пике 16 880 руб. за акцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС