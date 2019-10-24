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Власти Крыма хотят к 2024 году довести объем фонда промышленного развития до 1 млрд рублей

Это планируется сделать за счет федерального и регионального бюджетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Власти Республики Крым к 2024 году намерены довести капитализацию республиканского фонда развития промышленности до 1 млрд рублей, сообщил в четверг министр промышленной политики региона Андрей Васюта.

"За пять лет мы хотим довести докапитализацию крымского фонда развития промышленности до 1 млрд рублей за счет федерального бюджета и регионального. <...> Настаиваем, чтобы в бюджете Крыма на следующий год было 100 млн рублей заложено на докапитализацию фонда", - сообщил он на заседании комитета Госсовета республики по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

По его словам, в 2019 году фонд получил 55 млн рублей на выдачу кредитов крымским предприятиям по ставке от 2% до 5% годовых, которые будут впервые выданы в регионе до конца нынешнего года.

"Опыт деятельности федерального фонда и региональных фондов показывает, что из всех мер поддержки, меры, оказываемые фондом развития промышленности, являются самыми действенными за счет низкого процента", - сказал Васюта.

Крымский региональный фонд развития промышленности создан Советом министров Республики Крым в январе 2019 года для оказания финансовой поддержки крымским предприятиям промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения, организации и содействия в решении региональных инновационных программ и проектов, направленных на развитие промышленного потенциала региона.

Фонд предлагает льготные условия финансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.

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