Сбербанк расторгнет договор с коллекторской компанией после хищения данных ее сотрудником

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сбербанк намерен в кратчайшие сроки расторгнуть договор с коллекторской компанией "Национальная служба взыскания", чей сотрудник был задержан по подозрению в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе банка.

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"В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО "НСВ" и проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами - подрядчиками Сбербанка", - сказали в пресс-службе.

24 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ТАСС, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, в том числе Сбербанка. По ее словам, мужчина является сотрудником ООО "Национальная служба взысканий".

Как уточнил источник, знакомый с расследование дела, данные клиентов Сбербанка ушли из коллекторского агентства, с которым Сбербанк работает по договору.

В пресс-службе банка уточнили, что установить подозреваемого в утечке данных удалось при поддержке службы безопасности Сбербанка.

"Национальная служба взысканий" - крупное коллекторское агентство, которое работает с банками из топ-120.

В новость были внесены изменения (17:00 мск) — добавлена информация после второго абзаца.