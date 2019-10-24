Минимальный объем инвестиций для проектов в Арктике может составить 10 млн рублей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минимальный объем инвестиций для проектов в Арктике, которые планируют получить господдержку, может составить 10 млн рублей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам совещания по преференциям работы в Арктике.

"На совещание согласованы общие принципы предоставления господдержки и льгот. Только новые инвестиционные проекты. Критерии - не больше 25% осуществленных инвестиций. Объем... тут у нас были некоторые баталии. Потолок минимального объема подняли до 10 млн рублей. В общем считаем, что для Арктики для больших проектов это допустимо", - сказал он.

Он также отметил, что принципы господдержки проектов в Арктике согласованы, а разногласия устранят до 8 ноября.

"На совещании согласованы общие принципы предоставления господдержки и льгот, - сказал Трутнев. - Срок уточнения по всем вопросам - до 8 ноября согласование должно быть закончено. В целом позиции согласованы".

"Роснефть" в Арктике

По словам Трутнева, господдержка проекта "Роснефти" в Арктике может привести к выпадающим доходам бюджета РФ в 60-70 млрд рублей в год.

"Теперь месторождения на суше. Вот это самый большой проект "Роснефти". Там выпадающие, конечно, возникают. Оцениваются они от 60 до 70 млрд рублей в год... По сути здесь может идти речь об изменении цены отсечения, и, таким образом, собственно говоря, финансирование в этой части пойдет с учетом наполнения Фонда национального благосостояния", - сказал он.

Поддержка проектов

Вице-премьер добавил, что государственная поддержка будет доступна для проектов на всей территории Арктики, для этого компаниям необходимо будет получить статус резидентов арктической зоны.

"Поддержка осуществляется на всей территории арктической зоны, то есть никакие отдельные территории развития или экономические зоны мы не создаем. Вся территория Арктики является преференциальной зоной", - сказал Трутнев.

Для этого необходимо получить статус резидента арктической зоны. "Порядок будет заявительный, никаких процедур не будет. Просто это нужно для выстраивания отношений с налоговыми службами", - пояснил Трутнев. За получением статуса нужно обратиться в Корпорацию по развитию Дальнего Востока.

Ставка НДПИ

Трутнев также добавил, что месторождения на суше и в новых нефтегазовых провинциях Арктики в рамках господдержки получат нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1% с последующим выходом на полную ставку в течение пяти лет.

"Далее - месторождения на суше и в новых нефтегазовых провинциях. Скажем честно, сегодня это прежде всего Паяхское месторождение, Западно-Иркинское, это прежде всего проекты "Роснефти" и ННК. Может быть будет что-то еще", - сказал он.

"Будет у них новая пятая категория месторождения в рамках НДД. НДПИ нулевой в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1%. И после 12 лет поэтапный выход на полную ставку в течение 5 лет. Право субъектов снижать до нуля региональную часть налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога", - добавил Трутнев.

Проекты СПГ

Кроме того, по словам Трутнева, меры государственной поддержки позволят "Новатэку", "Лукойлу" и "Газпром нефти" реализовать в Арктике новые СПГ и газохимические проекты.

"Вторая группа - СПГ и газохимия. Здесь ничего особо не изменилось. НДПИ - ноль в течение 12 лет с момента поставки первой партии СПГ и право субъектов снижать до ноля региональную часть налога на прибыль и налога на имущество, земельного налога", - сказал он.

"Здесь тоже есть ряд возможностей запуска новых проектов: "Арктик СПГ - 3" прежде всего, Северо-Обский лицензионный участок на Обской губе, лицензионные участки Южно-Лескинский, Дорофеевский, Южно-Дорофеевский, Западно-Дорофеевский, Танамский, Хамельешский, Паужский и Южно-Хамельешский", - добавил Трутнев.