Управление ветряными электростанциями в Швеции будут проводить на базе облачных технологий

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Шведская Svevind Solutions внедрит систему управления энергетическими активами Greenbyte Energy Cloud, работающую на основе облачных технологий. Новое решение позволит компании оптимизировать работу ветряных электростанций, сообщается на сайте Greenbyte.

В последние годы интерес крупных корпораций, таких как Facebook, Amazon и Google к сокращению углеродного следа и снижению воздействия на окружающую среду неуклонно возрастает. В связи с этим быстрые темпы развития ветроэнергетики в Швеции требуют новых методов управления расширяющимся портфелем активов. Внедрение таких систем, как Greenbyte Energy Cloud, позволяет компаниям гибко контролировать эксплуатацию и техническое обслуживание электростанций.

Решение, представленное Greenbyte, позволяет объединить все данные о работе ветровых турбин и выработке электроэнергии в рамках единой платформы. По мере накопления информация автоматически анализируется, что позволяет производить эффективный мониторинг всего парка и своевременно выявлять неисправности.

В случае успешного запуска пилотного проекта решение будет внедрено для всего портфеля активов Svevind Solutions.