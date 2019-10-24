В России стартуют продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold - первый складной смартфон Samsung. В сложенном состоянии устройство можно использовать как телефон, в разложенном же оно по функциям сравнимо с планшетом. Гаджет имеет два экрана: размером 4,6 дюйма и 7,3 дюйма. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - в качестве планшета.

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Продажи первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold стартуют в России в пятницу, 25 октября. В компании ожидают, что спрос на новый гаджет в России станет одним из самых высоких в мире, сообщили ТАСС в пресс-службе Samsung.

Как пояснили в пресс-службе Samsung, в России новинку можно приобрести в фирменных салонах компании (30 магазинов по всей стране), а также в сети "М.Видео-Эльдорадо" (10 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге). Цена модели - 159 990 рублей, продается Samsung Galaxy Fold в двух цветовых решениях: серебряный и черный.

В компании при этом отметили, что по итогам предзаказа, который стартовал 4 октября, первая партия смартфонов была распродана всего за два дня, в связи с чем Samsung объявил о раннем завершении периода сбора предзаказов на новинку. В "М.Видео-Эльдорадо" также рассказали, что в рамках предзаказа, проходившего с 4 по 7 октября, была распродана вся первая партия Galaxy Fold.

"Samsung организовала поставку дополнительной партии смартфонов в Россию ко дню начала продаж Galaxy Fold для того, чтобы покупатели смогли приобрести новинку 25 октября. Результаты предзаказа показали высокий интерес россиян к продукту. Ожидаем, что спрос в России будет одним из самых высоких в мире", - уточнили в Samsung.

Помимо России, Samsung Galaxy Fold доступен в Республике Корея, Франции, Германии, Сингапуре, Великобритании и США. Первые партии новинки были полностью распроданы в течение получаса в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре в день старта предзаказа 18 сентября. В Республике Корея продажи устройства начались ранее, 6 сентября, и были организованы в два этапа, оба из которых показали такие же результаты.