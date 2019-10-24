Костин считает, что сейчас наступил период санкционной паузы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает усиления экономических ограничений в отношении России и рассматривает текущий период как этап санкционной паузы. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что сейчас какая-то такая санкционная пауза наступила. Надеюсь, что мы в ближайшее время не увидим усиления санкционного давления на нас. Возможно, будут какие-то подвижки, которые позволят европейским странам принимать какие-то меры по снятию, облегчению санкций", - сказал он.

При этом Костин отметил, что пока инвесторы будут опасаться покупать акции ВТБ из-за экономических рестрикций в отношении банка. "Я по-прежнему считаю, что санкции создают серьезные препятствия, хотя, строго говоря, в правовом плане продажа существующих акций не является нарушением санкций", - добавил глава банка.