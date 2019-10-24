Роспотребнадзор готов поставить в ДР Конго новую вакцину от лихорадки Эбола

КРАСНОДАР, 24 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор России готов поставить Демократической Республике Конго (ДРК) новейшую вакцину от лихорадки Эбола, заявила в четверг на саммите Россия-Африка в Сочи руководитель ведомства Анна Попова.

"По ее [Анны Поповой] словам, российские специалисты готовы оказать содействие ДРК в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола и поставить новейшую российскую вакцину в Экваториальную провинцию ДРК. Вакцина разработана с применением новейших технологий ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Уточняется, что на 2020 год запланированы поставки вакцины против холеры, партия составит не менее 1 тыс. доз.

По данным краевого ведомства, управление также заключило на саммите Россия-Африка в Сочи соглашение с Министерством здравоохранения Демократической Республики Конго, по которому Кубань окажет материально-техническую помощь республике, а также будет содействовать в подготовке кадров для учреждений ради санитарно-эпидемиологического благополучия местного населения.

"На экономическом форуме Россия - Африка в Сочи Роспотребнадзор подписал соглашение о сотрудничестве в области эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней с Министерством здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК). В рамках соглашения Демократическая Республика Конго получит безвозмездную материально-техническую помощь и помощь в подготовке научно-практических кадров для учреждений, участвующих в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ведомства договорились о сотрудничестве в областях борьбы со вспышками инфекционных заболеваний, проведения научных исследований по выявлению штаммов микроорганизмов, профилактики паразитарных заболеваний.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. В нем принимают участие представители всех 54 стран континента, 43 из них представлены на высшем уровне. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита.