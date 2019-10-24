"Газпром" не уверен, успеет ли Украина ввести правила Третьего энергопакета ЕС в 2019 году

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Украина пока не выполнила все условия для введения правил Третьего энергопакета ЕС на территории страны, пока нет ясности, успеет ли она это сделать в 2019 году. Об этом сообщила заместитель председателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.

"На сегодняшний момент не все условия для введения третьего энергетического пакета выполнены на территории Украины. Это тот процесс, который занимает существенное время, пока мы не понимаем, успеют ли они, или нет", - отметила она.

По словам Бурмистровой, "Газпром" за годы работы в Европе научился работать по правилам ЕС и готов работать по ним и на Украине.

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций с представителями Украины и ЕК в Брюсселе в середине сентября сообщил, что Россия предлагает продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок, если та не сможет имплементировать нормы Третьего энергопакета ЕС до 2020 года. При этом Украина, напротив, рассчитывает на заключение долгосрочной сделки, так как в случае прекращения транзита потеряет поступления в бюджет примерно в $3 млрд в год.