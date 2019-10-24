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В Думе доработают законопроект о выводе бизнесменов из-под статьи 210 УК

Автор инициативы Рифат Шайхутдинов сообщил, правительство даст положительный отзыв, если межфракционная группа Госдумы по законодательному обеспечению прав предпринимателей доработает документ с учетом всех правок

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Межфракционная группа Госдумы по законодательному обеспечению прав предпринимателей займется доработкой законопроекта о выводе правонарушений в сфере бизнеса из-под статьи 210 УК РФ об организации преступных сообществ. Об этом решении группы по итогам ее заседания в четверг ТАСС сообщил автор инициативы, лидер "Гражданской платформы", внефракционный депутат-одномандатник Рифат Шайхутдинов.

"Мы обсудили законопроект с правительством РФ, они согласны, если мы доработаем законопроект с учетом всех правок, то можно будет получить положительный отзыв. Поэтому я предложил в рамках рабочей группы объединить усилия и внести нужные корректировки", - сказал он. По его словам, "предложение было поддержано".

Кроме того, члены межфракционной группы направят запросы в Администрацию президента РФ и правоохранительные органы о том, как идет исполнение поручения главы государства Владимира Путина по корректировке статьи 210 УК.

В конце сентября Шайхутдинов внес в Госдуму проект закона, предлагающий запретить дополнительную квалификацию правонарушений в сфере бизнеса по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем". Однако правительство дало отрицательный отзыв. Как отметили в кабмине, "автором законопроекта не учтено, что предпринимательская деятельность может служить формой маскировки преступных деяний". "В связи с этим установление законодательного запрета вменения статьи 210 кодекса по экономическим составам преступлений не отвечает цели противодействия организованной преступности уголовно-правовыми средствами", - говорится в тексте отзыва.

В ходе прямой линии 20 июня Путин заявил, что считает необходимым изменить применение статьи 210 УК РФ в отношении бизнесменов, так как под нее можно подвести совет директоров любой компании. Президент отметил, что это недопустимо, вопрос нужно проработать на экспертном уровне, а также в Администрации президента РФ и Госдуме.

Теги
РоссияШайхутдинов, Рифат Габдулхакович
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