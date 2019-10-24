Путин выступил за расширение экономических связей с Кенией

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал развивать торгово-экономические отношения РФ и Кении.

"Уверен, что наша встреча даст хороший импульс дальнейшему укреплению российско-кенийского взаимодействия", - сказал глава российского государства на встрече с президентом Кении Ухуру Кениатой. По его мнению, вклад в укрепление связей двух стран вносят парламентарии, а также предприниматели, которые уже провели два российско-кенийских бизнес-форума. Российский лидер полагает, что такие встречи заслуживают "всяческой поддержки".

"Конечно, приоритетом считаем развитие торгово-экономических связей и обеспечение стабильного роста товарооборота", - подчеркнул Путин. По его данным, в прошлом году показатели товарооборота увеличились на 1,2 процента. "Мы рады тому, что на кенийском рынке закрепляются некоторые российские компании", - признался президент РФ, предложив Ухуру Кениате обсудить данную тему.

Глава российского государства также заметил, что между Россией и Кенией сложились дружественные межгосударственные связи, история которых начинается с момента провозглашения Кенией независимости.

Со своей стороны президент Кении поблагодарил народ России в лице президента Путина за радушный прием. По его оценке, инициатива проведения экономического форума и саммита Россия - Африка сблизит не только Россию и Кению, но и в целом "предоставит прекрасные возможности для расширения и углубления отношений на двустороннем и многостороннем уровне, а также позволит вновь разжечь исторические отношения между Россией и Африкой".

Он согласился со словами Путина о том, что стремление Африки к свободе было подпитано отношениями с Россией и основано на ее поддержке. "Мой отец Джомо Кениата черпал видение и вдохновение у советских лидеров. То, чего мы достигли тогда, невозможно было бы без поддержки Советского Союза", - подчеркнул президент Кении.

Он обратился к президенту РФ с просьбой для сохранения памяти и наследия "обеспечить возвращение некоторой информации, которая связана с деятельностью и историей борцов за независимость, в том числе Джомо Кениаты". "Мы действительно бы оценили это. Наши чиновники активно работают и будут работать с вами для того, чтобы сложить общую картину истории", - заключил Кениата.