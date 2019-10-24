Команда TON подтвердила, что инвесторы согласны на перенос запуска проекта

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) подтвердила, что большинство инвесторов согласны с переносом запуска проекта до 30 апреля 2020 года. Об этом говорится в письмах инвесторам двух уровней, которые есть в распоряжении ТАСС и подлинность которых подтвердил источник, близкий к инвесторам проекта.

"Мы рады сообщить, что получили согласие значительного большинства инвесторов первого уровня ICO (Pre-sale) и второго уровня (Stage A), чтобы продлить крайний срок по запуску до 30 апреля 2020 года. Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку. Это продление позволяет нам продолжить необходимую работу, описанную в нашем последнем электронном письме", - говорится в письмах, которые получили инвесторы.

В своем предыдущем письме команда блокчейн-проекта TON попросила инвесторов рассмотреть возможность переноса крайнего срока запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября этого года, до 30 апреля 2020 г. Это сделано для того, чтобы предоставить команде дополнительное время для разрешения судебного иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и работы с другими госорганами до запуска сети TON. При этом команда проекта просила инвесторов при согласии о продлении подписать допсоглашение.

11 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram, после чего команда TON сообщила в письме инвесторам, что рассматривает возможность переноса запуска платформы. Иск SEC связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой TON цифровых токенов Gram. По данным SEC, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США.

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд. Криптовалюта TON получила название Gram. Платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой все действия, производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн.