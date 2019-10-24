Министр жилищного строительства Ганы пригласил девелоперов из России к сотрудничеству

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Министр общественных работ и жилищного строительства Республики Гана Самуэль Атта Акья в России впервые и пока не успел доехать до Москвы. Однако, по его словам, в Сочи он увидел "много прекрасного" - элегантные здания, интересную архитектуру, хорошие дороги, современную инфраструктуру. На полях форума Россия - Африка министр рассказал ТАСС о рынке жилищного строительства его страны и пригласил российских девелоперов к сотрудничеству.

Дружба - начало инвестиций

Атта Акья напомнил, что Россию и Гану связывают давние партнерские отношения. Они установлены еще со времен первого президента республики Кваме Нкрумы, который в 1961 году по приглашению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева совершил поездку по Советскому Союзу.

"Наш первый президент тесно взаимодействовал с СССР, мы многому у вас научились. То, что хорошо для России, - хорошо и для Ганы. Вот почему я здесь. Мы можем сотрудничать в области строительства жилья. Гана - не джунгли. Мы работаем в правовом поле, на взаимовыгодных условиях: предоставляем девелоперам налоговые перерасчеты, перераспределение прибыли, свой земельный банк и прочее. Дверь Ганы для инвестиций открыта", - рассказал Атта Акья.

По его словам, Гана уже сотрудничает с зарубежными девелоперами. Среди них - компании из США, Канады, Марокко, Турции, Германии, Венгрии. "Мы будем укреплять международное сотрудничество", - заверил министр.

Комфорт вместо трущоб

От потенциальных российских партнеров ганский министр прежде всего ждет предложений по реализации проектов социального жилья для широкого круга граждан. В беседе с ТАСС он отметил, у республики есть потребность в массовом доступном жилье для людей с низким и средним уровнем дохода. Атта Акья также считает, что комфортное жилье мирового класса нужно возводить в бедных районах. Тем более, что перед Ганой сегодня стоит проблема ликвидации трущоб. Эту проблему нужно решать комплексно - строить не только жилье, но и инфраструктуру, считает министр. По его подсчетам, для компенсации дефицита жилья Гане не хватает примерно 2 млн зданий.

Атта Акья также рассказал, что пока цены на жилье в Гане выше, чем возможности населения. Например, дом с двумя спальнями можно купить за $25 тыс., с тремя - за $48 тыс. Это очень дорого для граждан Ганы, сетует министр. Тем более, что ставки по ипотеке - более 20%.

Также он обратил внимание на то, что Гана испытывает дефицит рабочих мест. "Мы должны создать условия для труда. В идеале в каждом районе должно быть по одной фабрике-производству", - считает министр.

Технологии снизят цены

Гана изучит технологии строительства, которые использует российский бизнес, сказал Атта Акья. По его словам, это ключ для снижения цен на жилье. "Хорошо бы, чтобы за счет современных технологий снизилась себестоимость строительства и, соответственно, цены на дома. Тогда бы стоимость квадратного метра могла бы быть в районе $400-450 тыс.", - предполагает он.

По словам министра, когда он приехал в Сочи и поездил по окрестностям, понял - здесь очень хорошее жилье. "Надеюсь, у нас появятся столь же прекрасные проекты", - заключил он.

Ранее в среду на переговорах с министерством общественных работ и жилищного строительства Ганы глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил, что в Гане может быть реализован пилотный проект жилищного строительства с привлечением российского девелопера. Он отмечал, что планы по реализации проектов в Гане будут обсуждаться с российскими девелоперами.

О форуме

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.