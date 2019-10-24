"Новатэк" переходит во взаиморасчетах на экспорт на евро

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. "Новатэк" переходит во взаиморасчетах с клиентами на евро, эта валюта уже сейчас используется в большинстве контрактов на экспорт. Об этом журналистам сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"В июле 2014 года "Новатэк" попал под секторальные санкции, по которым американские юридические и физические лица не могут нам предоставлять кредитование. Так что этот процесс (перехода на евро - прим. ТАСС) начался у нас раньше, чем у "Роснефти". Мы в основном в расчетах с контрагентами применяем евро", - сказал он журналистам.

О завершении перевода всех взаиморасчетов на экспорт нефти из долларов в евро на XII Евразийском экономическом форуме также заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Мы не просто начали работу, мы уже ее завершили. Все наши экспортные контракты уже реализуются в евро", - сказал он.

По его словам, сейчас доля доллара в мировой торговле превышает 60%, а в торговле нефтью и нефтепродуктами - 90%. "Однако обращаясь к не столь отдаленной истории, мы видим, что финансовому монополизму можно и нужно противостоять, - сказал он. - Поэтому уже через десять лет мы можем увидеть совсем иную картину - с ростом роли китайской экономики доля юаня может вырасти с текущих 2-5% до более существенных величин".