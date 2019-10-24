Итальянский банк Intesa Sanpaolo рассматривает возможность финансирования "Автодора"

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Итальянский банк Intesa Sanpaolo рассматривает возможность финансирования крупных российских дорожных проектов, реализуемых госкомпанией "Автодор". Участие банка может быть осуществлено через финансирование самой госкомпании, рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Переговоры сторон прошли в рамках XII Евразийского экономического форума в Вероне, по итогам которых стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

"Мы проговорили, что банк Intesa будет участвовать в софинансировании наших проектов, - сказал Петушенко. - Это, скорее всего, будет финансирование компании ("Автодора" - прим. ТАСС)".

Как отметил глава "Автодора", заинтересованность в финансировании проектов госкомпании проявляют многие инвесторы. "У нас впереди объем финансирования более 300 млрд рублей", - добавил Петушенко. По его словам, речь идет обо всех крупных проектах, которые реализует "Автодор": это строительство ЦКАД, автокоридора "Европа - Западный Китай", дальнего западного обхода Краснодара и других.

В свою очередь глава представительства Intesa Sanpaolo в России Антонио Фаллико пояснил, что соглашение пока носит рамочный характер, которое стороны планируют наполнить конкретным содержанием до конца года. "У "Автодора" есть конкретные проекты с частными и государственными итальянскими компаниями. И как банк мы готовы их финансировать, - отметил Фаллико. - Но еще не закончились переговоры между этими компаниями и "Автодором".

При этом Фаллико не исключил возможности финансирования и самого "Автодора". "Мы, конечно, готовы и к двухстороннему финансированию", - отметил он, добавив, что пока речь идет о сопровождении сделок с итальянскими компаниями. "Проектов на столе очень много, еще рано говорить, что конкретно мы финансируем, и на какую сумму, - сказал представитель банка. - Но сегодня мы сделали очень важный шаг, добились взаимного доверия, ведь до этого мы не имели деловых отношений с "Автодором", это первый шаг".