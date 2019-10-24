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Мощности проектов перевалки СПГ на Камчатке и в Мурманске могут расширить на 30%

Компания планирует построить два терминала по перевалке газа в этих городах

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. "Новатэк" планирует расширить мощности проектов перевалочных пунктов СПГ на Камчатке и в Мурманске на 30%. Об этом журналистам сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Мы предполагаем такую возможность на Камчатке и в Мурманске - плюс к той перевалке в 20 млн тонн в год планируем по две точки перегрузки "борт о борт". И дальше будем смотреть, если будут нужны мощности, - будем расширять", - сказал он.

Кроме того, глава компании ожидает, что государственные инвестиции в перевалочный пункт СПГ на Камчатке можно будет снизить на 30%.

"Новатэк", японская судоходная группа Mitsui O.S.K Lines и Японский банк для экономического сотрудничества (JBIC) 26 сентября 2019 года подписали соглашение о совместной реализации проектов по строительству перегрузочных комплексов сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке и в Мурманской области. В частности, соглашение подразумевает приобретение долей и финансирование проектов со стороны Mitsui и JBIC.

"Новатэк" планирует построить два терминала по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке. Суда ледового класса будут транспортировать газ по Северному морскому пути до этих комплексов. Затем газ будут перегружать на обычные танкера. За счет этого компания снизит транспортные издержки.

Терминалы на Камчатке и Мурманске, согласно планам компании, будут запущены в 2022 году, мощность каждого из них превысит 20 млн тонн. Стоимость комплекса в Мурманске оценивается на уровне 70 млрд рублей, на Камчатке - в 108 млрд рублей, из которых 70 млрд будут профинансированы частными компаниями, а 38 млрд рублей - государством.

Теги
РоссияМихельсон, Леонид ВикторовичКамчатский крайМурманская область
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