Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Предусмотренная трехлетним бюджетом инфляция будет ниже, чем рост доходов населения. Такую оценку перый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов выразил в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

"Сейчас бюджет предусматривает пороги инфляции значительно ниже, чем доходы населения. Инфляция будет ниже, чем доходы бюджетников, будет ниже, чем рост средней заработной платы по экономике. Низкая инфляция позволяет сберегать на черный день", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что в бюджете на 2020 год предусмотрен рост зарплат бюджетников на уровне в среднем около 7%, а инфляция на следующий год составит по прогнозам не более 4%. "Предусмотрена вилка от 3% до 4% [годовой инфляции]", - добавил Силуанов.

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, согласно социальным опросам, людей в России больше всего волнуют темы роста цен, бедность и рост безработицы. "У нас бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработные платы, пенсии, наши сбережения. Совсем недавно мы еще жили при инфляции двузначной", - сказал в ответ Силуанов.

Он сообщил, что не подвергает сомнению данные Росстата, которые говорят о росте реальных доходов населения. "Конечно, больше хочется иметь собственного дохода, и цены растут на продукты", - добавил он.

По словам Силуанова, в бюджетной сфере за последние шесть лет произошел существенный скачок роста зарплат. "Сегодня врач должен получить и получает в среднем две средние заработные платы региона, учитель - должен получать по средней заработной плате. Именно такие пропорции заложены в бюджете", - сообщил он.