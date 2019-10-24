Эксперты: реформа регулирования и поддержка бизнеса поднимут РФ в рейтинге Doing Business

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия может продолжить продвижение в рейтинге Doing Business Всемирного банка в ближайшие годы за счет реформы контрольно-надзорной деятельности государства, поддержки малого и среднего бизнеса, а также мер по улучшению инвестиционного климата, полагают эксперты, опрошенные ТАСС и порталом "Будущее России. Национальные проекты".

В рейтинге Doing Business-2020 Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, в котором находилась на 31-й строчке.

Всемирный банк оценивает легкость ведения бизнеса в стране по нескольким показателям: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов, процедура банкротства.

Движение вверх

Россия уже несколько лет подряд улучшает свои позиции в рейтинге. Так, в 2018 году она занимала 35-е место, годом ранее - 40-е. Поэтому, по словам главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина, "говорить об устойчивом улучшении наших позиций в рейтинге, действительно, можно". "Задача по повышению позиций России в данном рейтинге была поставлена президентом РФ еще в майском указе 2012 года "О долгосрочной государственной экономической политике". Поэтому этот вопрос находится в зоне внимания органов государственной власти, бизнес-сообщества", - подчеркнул глава ТПП.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал продвижение в рейтинге ожидаемым, так как Россия не ослабляла работу над тем, чтобы сделать условия для бизнеса более комфортными. И, по его словам, Всемирный банк видит позитивные изменения. "Самое главное - не успехи в этом рейтинге, а то, как эти изменения должен почувствовать бизнес. Вот для нас самая главная задача", - подчеркнул Силуанов.

Всемирный банк отметил три реформы, проведенные в России в прошлом году: упрощение подключения предприятий к электросетям (в том числе за счет создания специализированных отделов в коммунальных службах), усиление защиты миноритарных инвесторов за счет ужесточения требований к корпоративной прозрачности и сокращение сроков возврата средств по НДС.

"Мы считаем оценки Всемирного банка справедливыми. Движение России в рейтинге Doing Business в течение последнего десятилетия вполне объективно отражает происходящие изменения. Продвижению в рейтинге страна во многом обязана цифровизации и бурному развитию удаленных сервисов, существенно облегчающих предпринимателям жизнь с точки зрения трудозатрат на решение всевозможных административных, бухгалтерских вопросов", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Драйверы роста

Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business-2020 произошло прежде всего за счет позитивной динамики в энергетической и строительной отраслях. Например, по показателю "Получение разрешений на строительство" Россия прибавила 22 позиции, поднявшись с 48-го на 26-е место. За последние два года это самый быстрорастущий показатель, в прошлом году рост по нему составил 67 позиций.

"Рост стал возможен благодаря учету реформ, которые мы осуществили два-три года назад. Например, эксперты Всемирного банка учли то, что все необходимые действия для топографической съемки, инженерно-геологических и экологических изысканий можно получить в рамках одной процедуры, причем необязательно обращаться в государственную структуру - можно получить услугу в лицензированной организации, как это делается в Санкт-Петербурге", - пояснил директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян.

По показателю "Подключение к электросетям" Россия поднялась на седьмое место с 12-го в прошлом году и получила 97,5 балла из 100 возможных.

"Таких высоких результатов удалось добиться благодаря масштабным реформам в области технологического присоединения потребителей и совместным усилиям Министерства энергетики Российской Федерации, правительства Москвы, правительства Санкт-Петербурга и "Россетей", - указывается в сообщении Минэнерго.

В ежегодном отчете эксперты Всемирного банка подтвердили успешность и эффективность всех заявленных российскими энергетиками реформ, направленных на упрощение процесса подключения к электросетям. Также были отмечены: сокращение сроков строительства и проектирования, выдачи договоров технологического присоединения и глубокая стадия цифровизиции процесса подключения к сетям.

Инвестиционный климат стал теплее

Позиция России в рейтинге Doing Business-2020 говорит о том, что правительство научилось работать над улучшением инвестиционного климата, полагает председатель "Деловой России", глава совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик."Мы научились работать над улучшением инвестиционного климата. То, что эта компетенция становится по-настоящему сильным доказательством профессионализма нашего правительственного блока, который отвечает за эту работу, - в этом сомнений никаких нет", - сказал Репик.

Глава ТПП Катырин напомнил, что сейчас реализуется новый механизм - трансформация делового климата, который должен внести значительный вклад в упрощение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в стране. Он охватывает 12 направлений - от технологического присоединения к инженерным сетям и градостроительной деятельности до таможенного администрирования и завершения реформы государственного контроля и надзора.

"Определенный эффект от предпринимаемых сегодня мер по улучшению делового климата мы уже видим. В частности, значительное продвижение в рейтинге обеспечила реализация дорожных карт национальной предпринимательской инициативы", - отметил Катырин. Их итогом стало сокращение более 50 избыточных процедур для бизнеса и нынешнее место России в рейтинге Doing Business, добавил глава ТПП.

Гарантии прав и свобод предпринимателей со стороны независимой судебной системы и поддержка развитых гражданских институтов сейчас могут стать краеугольным камнем, сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты" начальник управления анализа рынков компании "Открытие Брокер" Константин Бушуев. По его мнению, в случае улучшения этих факторов, риски ведения бизнеса могут сильно снизиться, раскрыв полный потенциал роста экономики.

Снижение барьеров для бизнеса

Еще одним ключевым фактором роста России в рейтинге Doing Business является снижение административных барьеров для бизнеса. По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, продвижение России в рейтинге говорит о том, что "мы по многим позициям идем вперед, в том числе по административным процедурам".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая название "регуляторная гильотина", способна еще больше улучшить позиции России в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, полагает сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян. "Россия сможет в течение ближайших лет войти в двадцатку при условии того, что будет выполнена "регуляторная гильотина" и существенным образом изменится правоприменение [уголовного и административного законодательства] по отношению к бизнесу", - указывает он.

"Регуляторная гильотина" предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину" по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева попадут законы и постановления, принятые в первые годы советской власти и действующие до сих пор.

При этом главная задача правительства, по словам министра экономического развития Максима Орешкина, - стабильность и предсказуемость регулирования. "Как раз рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не измеряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего. Потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью регулирования - это вот главная задача правительства на ближайшее время", - заявил Орешкин.

Роль бизнеса

Улучшить позиции России в рейтинге Doing Business также позволит реализация нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, говорит директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Милена Арсланова.

"Весомую роль в ближайшие годы может сыграть нацпроект по поддержке МСП, в рамках которого правительством РФ утвержден план мероприятий по трансформации делового климата, включающий около 140 инициатив", - соглашается Бахтин из "БКС Премьер".

За минувший год усилить позиции страны помог план трансформации делового климата, который является частью нацпроекта по поддержке бизнеса, отмечает Арсланова. "Очень важно продолжить работу с экспертами Всемирного банка. Еще не все наши реформы, особенно в сфере таможенного регулирования, учтены. Есть еще задел в налогах и стройке. У ТДК - большой потенциал, который позволит работать над более высоким местом в рейтинге", - добавляет она.

"Только качественные изменения в плоскости улучшения инвестиционного климата позволят нашей стране рассчитывать на дальнейшее активное продвижение в рейтинге Doing Business", - подчеркивает Бахтин.

Равняться на лучших

Для дальнейшего прогресса в Торгово-промышленной палате предлагают проанализировать лучшие практики стран-лидеров рейтинга Doing Business.

"По мнению экспертов ТПП России, представляется целесообразным создание совместной рабочей группы из представителей органов государственной власти и ведущих объединений предпринимателей, которая проанализирует лучшие практики по каждому из показателей рейтинга Doing Business, позволяющие таким странам, как Новая Зеландия, Сингапур, Дания, специальному административному району Китая Гонконг находиться на вершине рейтинга, на предмет их возможной реализации в нашей стране", - отметил глава ТПП Катырин.

По его словам, это в первую очередь касается показателей, по которым позиции России невысоки, в частности, международная торговля, защита миноритарных акционеров, налогообложение и процедура банкротства.

В свою очередь ФТС не согласилась с оценкой составителей рейтинга, которые в этом году расположили Россию на 99-м месте по международной торговле. До конца этого года ведомство намерено провести собственный опрос бизнеса по методике Doing Business по работе таможни.

"Мы договорились с бизнесом, что сделаем независимый опрос по методике Doing Business. Не силами Всемирного банка, а с бизнесом, независимый. Посмотрим, что из этого выйдет", - сообщил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов. Он уточнил, что опрос будет проводиться совместно с деловыми организациями ("Деловая Россия", "Опора России", РСПП и ТПП).