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"Автодор": распространять службу аварийных комиссаров на все федеральные трассы не нужно

На каждой тысяче километров дороги такая служба может потребовать более 430 млн рублей, рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Распространение службы аварийных комиссаров на все федеральные трассы не требуется. Об этом сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"На все федеральные [трассы], мы считаем, что это не нужно. Это нужно только на серьезных трассах, с высокой интенсивностью движения", - сказал Петушенко.

Затраты на содержание одного автомобиля аварийной службы Вячеслав Петушенко оценил чуть более чем в 9,5 млн рублей в год. Он пояснил, что у компании сейчас 63 машины, в которых посменно работает 253 человека. Один автомобиль обслуживает около 22 километров дороги. На содержание всей службы аваркомов компания направляет 600 млн рублей в год. Таким образом, на каждой тысяче километров дороги такая служба может потребовать более 430 млн рублей. Всего же в России более 50 тыс. км федеральных трасс.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству транспорта проработать внедрение на федеральных трассах службы аварийных комиссаров для оказания технической и медицинской помощи на дорогах, а также оформления ДТП. В случае необходимости аварийные комиссары смогут заправить машину бензином, помочь с устранением неисправности автомобиля, оказать помощь при остановке автомобиля в неустановленном месте.

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