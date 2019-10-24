"Автодор": распространять службу аварийных комиссаров на все федеральные трассы не нужно

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Распространение службы аварийных комиссаров на все федеральные трассы не требуется. Об этом сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"На все федеральные [трассы], мы считаем, что это не нужно. Это нужно только на серьезных трассах, с высокой интенсивностью движения", - сказал Петушенко.

Затраты на содержание одного автомобиля аварийной службы Вячеслав Петушенко оценил чуть более чем в 9,5 млн рублей в год. Он пояснил, что у компании сейчас 63 машины, в которых посменно работает 253 человека. Один автомобиль обслуживает около 22 километров дороги. На содержание всей службы аваркомов компания направляет 600 млн рублей в год. Таким образом, на каждой тысяче километров дороги такая служба может потребовать более 430 млн рублей. Всего же в России более 50 тыс. км федеральных трасс.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству транспорта проработать внедрение на федеральных трассах службы аварийных комиссаров для оказания технической и медицинской помощи на дорогах, а также оформления ДТП. В случае необходимости аварийные комиссары смогут заправить машину бензином, помочь с устранением неисправности автомобиля, оказать помощь при остановке автомобиля в неустановленном месте.