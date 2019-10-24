Россия и Экваториальная Гвинея обсуждают сотрудничество в сфере энергетики

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Россия и Экваториальная Гвинея могут рассмотреть возможность возобновления деятельности рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита Россия - Африка с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

"Наиболее перспективными сферами взаимодействия считаем геологоразведку, совместную добычу и переработку углеводородов, строительную инфраструктуру, электроэнергетику. Значительный импульс развитию связей в топливно-энергетической сфере могло бы придать возобновление деятельности рабочей группы по сотрудничеству в области энергии", - сказал Путин.

По его словам, показатели двусторонней торговли пока нестабильны. "Мы наблюдаем то всплеск, то снижение. Но думаю, что совместными усилиями мы должны это положение выравнивать, должны сделать наше сотрудничество стабильным", - добавил российский президент.

По словам Путина, Россия считает Экваториальную Гвинею своим перспективным партнером. "Мы благодарны вам, уважаемый господин президент, за неизменную поддержку ряда наших инициатив на международных площадках, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций. Это касается проблем легализации нацизма. Вы проголосовали за проект международной информационной безопасности, по неразмещению первыми оружия в космосе", - сказал Путин.