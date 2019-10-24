Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка", - пояснил Песков и добавил, что "долги эти эфемерные, невозвратные, зато сейчас расчистилось целое поле".

"Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей", - уточнил пресс-секретарь главы российского государства.

"Многие, скажем так, околоэкспертные специалисты - мы читали в эти дни, вчера и сегодня, - рассуждают, мол, какой ужас, как простили африканцам 20 с чем-то миллиардов долларов долгов. Но здесь нужно вспомнить, что, во-первых, это было сделано давно, это не результат последних нескольких дней", - рассказал Песков и напомнил, что в 1996 году Всемирный банк и МВФ инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, к которой присоединилась и Москва.

"Потом, в 2006 году, было постановление правительства, и тогда эти долги были списаны. Но это были невозвратные долги. То есть их можно было для галочки считать долгами, но они были невозвратные", - пояснил пресс-секретарь президента. Также Песков напомнил, что в советское время сотрудничество России и Африки строилось не на экономической, а идеологической базе.