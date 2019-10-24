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Турецкая компания локализует в Ульяновской области текстильное производство

Новое производство планируется локализовать в особой экономической зоне

УЛЬЯНОВСК, 24 октября. /ТАСС/. Текстильное производство турецкой компании разместится в Ульяновской области, соответствующее соглашение о намерениях в четверг заключено в Турции. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Сегодня подписали соглашение с новой компанией, которая намерена инвестировать 700 млн рублей в реализацию проекта, на предприятии будет создано порядка 80 рабочих мест для жителей региона. Мы высоко ценим активное сотрудничество с этой страной и уверены в дальнейшем продуктивном всестороннем взаимодействии", - приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Отмечается, что новое производство планируется локализовать в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Ульяновск". Изначально компания, название которой пока не разглашается, разместит предприятия на арендуемых площадях, а в дальнейшем построит собственный производственный комплекс. В первом квартале 2021 года в этом помещении будет запущена вторая очередь проекта.

По словам генерального директора ОЭЗ Олега Барабанова, которые приводит пресс-служба правительства, компания создаст производство интерьерных тканей полного цикла. Барабанов пояснил, что это будет первый в России производственный проект инвестора. При этом локализация производства компании в Ульяновской области позволит сократить для нее сроки поставки тканей.

По словам губернатора региона, Турция - один из самых перспективных экономических партнеров Ульяновской области. "Турецкие инвесторы реализуют ряд крупных проектов на территории нашего региона. Среди них - производство автомобильных сидений Martur, компания в ближайшее время планирует увеличить объем производства", - цитируют Морозова в пресс-службе правительства.

Теги
ТурцияРоссияУльяновская область
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