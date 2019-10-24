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Саммит Россия – Африка

Сбербанк финансирует поставки сырья в Африку на несколько сотен миллионов долларов в год

Первый зампред банка Александр Ведяхин отметил, что партнеры Сбербанка выражали высокую заинтересованность в рынке Африки

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Сбербанк предоставляет торговое финансирование трейдерам, занимающимся поставками сырьевых товаров в Африку, в объеме нескольких сотен миллионов долларов ежегодно. Об этом ТАСС сообщил первый зампред банка Александр Ведяхин в кулуарах экономического форума Россия - Африка.

"Сбербанк - активный игрок на экспортном рынке, в том числе на рынке Африки. Мы предоставляем торговое финансирование трейдерам, осуществляющим поставки сырьевых товаров в страны Африки. Текущие объемы финансирования составляют несколько сот миллионов долларов в год", - сказал Ведяхин.

Он отметил, что партнеры банка выражали высокую заинтересованность в рынке Африки. При этом многие уже ведут активную деятельность на этом континенте и планируют в ближайшее время существенное увеличение масштабов сотрудничества. "Сбербанк и дальше готов идти на африканский континент вместе со своими клиентами и участвовать в реализации совместных двусторонних проектов, в том числе используя страховое покрытие ЭКСАР, которое позволяет снижать риски по проектам", - заверил первый зампред.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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