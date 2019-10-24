Ozon начнет бесплатно доставлять товары в 3 тыс. агентских пунктов выдачи

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Компания Ozon начнет обнулять стоимость доставки товаров в 3 тыс. агентских пунктов выдачи заказов в России. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"Теперь клиенты интернет-площадки смогут получить заказы с Ozon с бесплатной доставкой в более чем 3 тыс. агентских пунктах выдачи по всей стране. Для этого достаточно оформить заказ в мобильном приложении, а оплатить его можно как онлайн, так и при получении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заказы, сделанные на веб-версии платформы, также можно получить бесплатно и в агентских, и в собственных пунктах выдачи. Для этого их нужно предоплатить онлайн.

По данным пресс-службы, рост компании позволил "обнулить" стоимость доставки в пункты выдачи. "Объем заказов в I полугодии 2019 года вырос на 82% до 11,3 млн. Таким образом, в том числе увеличилось число заказов, выдаваемых через каждый пункт выдачи, и это позволило снизить стоимость доставки на каждую посылку - а значит, "обнулить" ее для клиента", - пояснили в Ozon.

Ранее компания уже осуществляла бесплатную курьерскую доставку заказов стоимостью от 3,5 тыс. рублей в более чем 70 регионов страны.

Ozon.ru - один из крупнейших российских интернет-ретейлеров, чей ассортимент на конец года насчитывал 1,6 млн наименований товаров. Основными владельцами Ozon являются АФК "Система" и Baring Vostok