Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минфин и Центробанк определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии - гарантированного пенсионного плана (ГПП), в ближайшее время законопроект появится на общественном обсуждении, сообщили два источника близкие к разработчикам законопроекта.

Как ранее сообщали в Минфине, особенностью ГПП является добровольный порядок присоединения к системе. Администрирование взносов граждан в пенсионные фонды будет производиться через централизованную систему под названием "пенсионный администратор". Сейчас система пенсионного администратора находится "в большой степени готовности", сообщил источник.

Работодателю будет необходимо сообщить лишь процент зарплаты, который будет перечисляться в фонд. В этом случае работодатель будет наделен только функцией разделения средств работника на ту часть, которая идет в пенсионный фонд, в бюджет и на выплату заработной платы. Однако знать, в какой пенсионный фонд работник направляет средства гражданина, компания не будет. Эту информацию можно будет также сообщать "пенсионному администратору".

Помимо прочего, граждане смогут самостоятельно решать в скольких фондах они хотят производить накопление, сообщил собеседник агентства. Выбрать пенсионный фонд гражданин сможет через личный кабинет или через МФЦ. Он также сможет написать пенсионное заявление через "пенсионного администратора".

В свою очередь пенсионный договор на перевод средств в ГПП будет считаться заключенным после двух событий - подачи заявления и первого перевода денег в фонд. Срок между заключением договора и началом перечисления средств ограничен не будет, пояснил источник. Новая концепция также предусматривает и возможность гражданина отказаться от перехода в систему ГПП в течение шести месяцев после начала перечисления средств и вернуть обратно вложенные средства без потерь.

Еще одним интересным элементом ГПП будет СМС-информирование о всех перечислениях на пенсионный счет, как это сейчас происходит при совершении транзакций по пластиковой карте. Пенсионный счет, по мнению собеседника агентства, должен стать для человека таким же осязаемым, поэтому предполагается, что такое же СМС-информирование будет и при зачислениях на пенсионный счет. Более того, в сообщении будет информация не только о размере взноса, но и о сумме, накопленной на счете.

Система гарантий

У граждан будет возможность перевести в ГПП пенсионные накопления, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и увеличивать их уже за счет перечисления на пенсионный счет части своей зарплаты. Средства в ГПП, так же как и накопления в рамках ОПС, будут застрахованы в АСВ.

Помимо прочего в ГПП, как и в ОПС, предполагается двухуровневая система гарантий накопленных средств. Первый уровень - так называемый "фиксинг", когда граждане могут зафиксировать результат раз в пять лет. В этом случае к той сумме, которая была зафиксирована за предыдущий период, добавляются все новые денежные взносы, которые сделал человек, и положительная сумма заработанных доходов, которая становится неснижаемым остатком для каждого конкретного НПФ.

"Главное отличие пенсионного плана от доверительного управления - это то, что управляющие этими средствами, то есть пенсионный фонд, отвечает за неснижаемый остаток", - пояснил источник.

Второй уровень - это коллективная ответственность на уровне фонда - если в результате несостоятельности фонда у него отзывается лицензия, происходит система передачи средств, которые были в управлении, - всех, которые поступили от гражданина в течение жизни. При переходе на ГПП с ОПС гарантия также будет распространяться на всю сумму, в том числе на накопленные проценты, а не только на то, что было перечислено государством и в рамках софинансирования гражданина. Помимо прочего, средства, перечисленные в ГПП, можно будет досрочно забрать в случае тяжелого заболевания, добавил источник.