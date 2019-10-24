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ЦНИИТочмаш предлагает новый пистолет для правоохранителей со "змеиным" названием

Он создан на базе армейского "Удава"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Созданный на базе армейского "Удава" новый пистолет под патрон 9х19 мм, предлагаемый правоохранительным органам, может получить свое собственное название, которое также будет выбрано из наименований видов змей. С таким предложением выступает разработавший пистолет ЦНИИТочмаш, сообщил ТАСС на выставке "Интерполитех-2019" конструктор пистолета Иван Козлов.

"У нас есть легенда, что [пистолет] "Гюрза" - первое змеиное название, родоначальник линейки, потом вот "Удав", а "Аспид" - название спортивного образца в калибре 9х19 мм. Решили, что надо поддерживать легенду", - сказал Козлов, отвечая на вопрос о том, какое название может получить новое изделие.

21 октября в Ростех, куда входит разработавший пистолет ЦНИИТочмаш, сообщили, что созданный на платформе "Удава" спортивный пистолет получил название "Аспид".

"Мы окончательно разводим линейки 9х21 мм в одну сторону, 9х19 мм в другую, спорт - в третью. Конструкция всех образцов модульная, подразумевает больное количество общих элементов, а вот исполнение различается. Чтобы все в одном было - такое, наверное, не получится ни у кого", - пояснил конструктор.

"Удав", на основе которого создается пистолет для правоохранительных органов, в марте 2016 года прошел предварительные испытания, а в декабре 2018 года - государственные, в 2019 году успешно прошел опытную эксплуатацию в войсках. Создан в ЦНИИТочмаш. Длина "Удава" - 206 мм, высота - 145 мм, ширина - 36 мм. Пистолет отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном - 980 г.

Вместимость магазина "Удава" находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов. Оружие использует мощные российские патроны калибра 9x21 мм. Это позволяет "Удаву" пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.

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Россия
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