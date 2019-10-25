Количество абонентов платного ТВ в РФ за III квартал увеличилось на 1,6%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Число абонентов платного телевидения в России по итогам третьего квартала 2019 года увеличилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 43,7 млн. Такие данные представило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Согласно исследованию, проникновение сервисов платного ТВ достигло 78%. При этом средний чек на одного абонента (ARPU) - 185 рублей в месяц. По итогам III квартала 2019 года 28% рынка платного ТВ занимает "Триколор", 24% - "Ростелеком", 9% - "Эр-Телеком", у МТС и "Ориона" (федеральный спутниковый оператор) - 8% и 7% соответственно.

"Рост рынка в третьем квартале 2019 года оказался лучше, чем за первые два квартала. Это значит, что, несмотря на насыщение рынка, еще есть точки роста как для спутниковых, так и проводных операторов. Основной рост отмечен благодаря развитию компаний МТС и "Ростелеком", которые обеспечили порядка 60% новых подключений. Также операторы по-прежнему стараются увеличивать выручку с каждого абонента, предлагая все больший спектр услуг", - прокомментировал генеральный директор агентства Денис Кусков.

Лидерство по числу абонентов по итогам III квартала получил "Триколор", при этом ему не удалось нарастить абонентскую базу за отчетный период - число домохозяйств сохарнилось на уровне 12,23 млн. Число абонентов "Ростелеком", который оказался на втором месте по итогам отчетного периода, увеличилось на 50 тыс. и 0,5% по сравнению со II кварталом 2019 года и достигло 12,24 млн домохозяйств.

Наибольший рост количества абонентов продемонстрировал МТС - на 69 тыс. домохозяйств, до 3,7 млн. В III квартале 2019 года МТС обошел "ЭР-Телеком" и занял третье место по количеству абонентов. "ЭР-Телеком" третий квартал подряд не демонстрирует роста. По данным аналитиков, это связано с интеграцией в сеть ранее приобретенных активов. "Орион" после двух кварталов оттока в третьем квартале подключил 20 тыс. абонентов, общее число его домохозяйств достигло 3,1 млн.