"Известия": Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков спецбюро кредитных историй

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Промсвязьбанк создаст отдельное бюро кредитных историй для военных и сотрудников силовых ведомств. В целях безопасности данных оно будет принадлежать только российским акционерам, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на руководителя департамента стратегии и проектов развития ПСБ Бориса Ярышевского.

Необходимость создания такой структуры обусловливается тем, что в трех существующих крупнейших бюро кредитных историй - "Эквифакс Кредит Сервисиз", Объединенном кредитном бюро и Национальном бюро кредитных историй - есть американские акционеры.

Сформировать структуру планируется в течение пяти лет. Сейчас банк разрабатывает наполнение для нее, ведется активная работа по внебанковским сервисам. Планируется, что клиентами новой кредитной организации станут военнослужащие, силовые ведомства, а также представители малого и среднего бизнеса, участвующие в гособоронзаказе как субподрядчики и соисполнители.

"ПСБ рассматривает различные проекты, которые могут дополнить экосистему сервисов для повышения финансовой безопасности и комфорта в обслуживании", - сообщили газете в пресс-службе банка. В Минобороны изданию сообщили, что не против идеи, но пока в самом ведомстве ее не обсуждают.