Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков спецбюро кредитных историй

По данным издания, необходимость его создания обусловливается тем, что в трех существующих крупнейших бюро кредитных историй есть американские акционеры
Описание
© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Промсвязьбанк создаст отдельное бюро кредитных историй для военных и сотрудников силовых ведомств. В целях безопасности данных оно будет принадлежать только российским акционерам, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на руководителя департамента стратегии и проектов развития ПСБ Бориса Ярышевского.

Необходимость создания такой структуры обусловливается тем, что в трех существующих крупнейших бюро кредитных историй - "Эквифакс Кредит Сервисиз", Объединенном кредитном бюро и Национальном бюро кредитных историй - есть американские акционеры.

Сформировать структуру планируется в течение пяти лет. Сейчас банк разрабатывает наполнение для нее, ведется активная работа по внебанковским сервисам. Планируется, что клиентами новой кредитной организации станут военнослужащие, силовые ведомства, а также представители малого и среднего бизнеса, участвующие в гособоронзаказе как субподрядчики и соисполнители.

"ПСБ рассматривает различные проекты, которые могут дополнить экосистему сервисов для повышения финансовой безопасности и комфорта в обслуживании", - сообщили газете в пресс-службе банка. В Минобороны изданию сообщили, что не против идеи, но пока в самом ведомстве ее не обсуждают.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
СМИ: Южная Корея решила отказаться от статуса развивающейся страны в ВТО
По данным агентства Yonhap, решение было принято в качестве уступки США, требующим реформирования организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС